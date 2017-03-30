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مريض القولون العصبي يجب تناول هذا المشروب على معدة خاوية لهذا السبب

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مريض القولون العصبي يجب تناول هذا المشروب على معدة خاوية لهذا السبب مريض القولون العصبي يجب تناول هذا المشروب على معدة خاوية لهذا السبب

يعاني أصحاب القولون العصبي من عدم القدرة على تناول ما يحلو لهم من أطعمة ومشروبات، مما يدفعهم إلى الأمتناع عن بعض الأطعمة، علاوة على إصابتهم الدائمة بالتهابات في المعدة.
 
وسلط موقع " هيلث" الأمريكي الضوء على مشروب يساعد على التخلص من مشكلة القولون العصبي، كونه يساعد على تهدئة المعدة، بالإضافة إلي دوره الكبير في التخلص من مشكلة الهضم.
 
ويعمل المشروب على إمداد الجسم بالإنزيمات التي من شأنها تعزيز عملية الهضم، ويعتبر مضاد قوي للفطريات والبكتريا.
 
المكونات:
ليمون.
كركم.
عسل.
ماء.
 
الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا حتى الحصول على هليط متجانس.
تناول المشروب على معدة خاوية.
 
 
المصدر:صدي البلد

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رئيس قسم الأخبار