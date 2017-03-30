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برشلونة يحاول استعادة مهاجمه السابق

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برشلونة يحاول استعادة مهاجمه السابق برشلونة يحاول استعادة مهاجمه السابق

التحرير

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يسعى فريق برشلونة الإسباني، لاستعادة مهاجمه السابق جيرارد ديولوفيو، لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، المعار إلى ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، فإن برشلونة يرغب في ضم مهاجمه السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك اللاعب شرطًا في عقده يتيح لبرشلونة ضمه مرة أخرى بمبلغ 12 مليون يورو، ويفكر برشلونة جديًا في تفعيل ذلك الشرط.

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انضم صاحب الـ23 عامًا، إلى إيفرتون قادما من برشلونة في صيف 2015 بمبلغ 6 ملايين يورو.

وشارك اللاعب الإسباني مع ميلان حتى الآن في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.

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التحرير

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