مدافع ويلز يخضع لتحقيق الفيفا

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ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيقًا، ضد مدافع منتخب ويلزK نيل تايلور، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، عقب تدخله بقوة مع سياموس كوليمان، قائد منتخب إيرلندا.

ويواجه تايلور، الإيقاف لمدة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جرت بين ويلز وإيرلندا، الأسبوع الماضي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، عقب تدخله العنيف مع كوليمان، وهو ما أسفر عن كسر عظمة الشظية وقصبة الساق اليمنى.

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وتعرض تايلور لاعب أستون فيلا، للإيقاف مباراة واحدة، وسيغيب عن مواجهة صربيا في يونيو المقبل، لكن فترة الإيقاف قد تطول في حال ثبوت تعمده إلحاق الأذى بخصمه.

يذكر أن كوليمان غادر المستشفى، أمس الأربعاء، بعد خضوعه لجراحة، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.