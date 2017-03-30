أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مدافع ويلز يخضع لتحقيق الفيفا

Google+ Print
مدافع ويلز يخضع لتحقيق الفيفا مدافع ويلز يخضع لتحقيق الفيفا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيقًا، ضد مدافع منتخب ويلزK نيل تايلور، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، عقب تدخله بقوة مع سياموس كوليمان، قائد منتخب إيرلندا.

ويواجه تايلور، الإيقاف لمدة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جرت بين ويلز وإيرلندا، الأسبوع الماضي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، عقب تدخله العنيف مع كوليمان، وهو ما أسفر عن كسر عظمة الشظية وقصبة الساق اليمنى.

شاهد أيضا

وتعرض تايلور لاعب أستون فيلا، للإيقاف مباراة واحدة، وسيغيب عن مواجهة صربيا في يونيو المقبل، لكن فترة الإيقاف قد تطول في حال ثبوت تعمده إلحاق الأذى بخصمه.

يذكر أن كوليمان غادر المستشفى، أمس الأربعاء، بعد خضوعه لجراحة، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن