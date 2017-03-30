«ديلي ميل» تكشف مصير «دي خيا» في مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن عقد الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لا يتضمن شرطًا جزائيًا.

أضافت الصحيفة أن التقارير التي تفيد بأن هناك شرطًا جزائيًا في عقد دي خيا يبلغ 52 مليون جنيه استرليني ليست صحيحة، وفي حال رحيل الحارس سيطلب مسؤولي مانشستر يونايتد رقم قياسي قد يتخطى ضعف قيمة انتقال جانلويجي بوفون إلى يوفنتوس وهو الرقم القياسي لحراس المرمى، ويقدر بـ33 ملايين جنيه إسترليني.

ونقلت "ديلي ميل" عن مصادرها أن مسؤولي مانشستر يونايتد، ليسوا في حالة قلق بشأن دي خيا، لأنه سعيد داخل أروقة اليونايتد، خاصة أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، كان حريصًا منذ مجيئه على بقاء حارسه الأول سعيدًا وقام بتعيين معلمه ومدربه الذي أشرف على تطوره في أتلتيكو مدريد "إميليو ألڤاريز".

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وأردفت الصحيفة في تقريرها بأن علاقة دي خيا صاحب الـ26 عامًا، بمورينيو رائعة، فالحارس الدولي الإسباني واثق من أن المدرب البرتغالي سيقود مانشستر يونايتد إلى الإتجاه الصحيح، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن دي خيا قد يفكر في الخروج عن جدران اليونايتد، في حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة لوصول عرض ضخم من ريال مدريد، لا تستطيع إدارة يونايتد رفضه.

وتابعت أنه في الوقت الحالي دي خيا لا يشغل تفكيره بشأن مستقبله، لأنه مستقر في مانشستر، وعائلته لا تزعجه وتلح عليه بالعودة إلى مدريد.