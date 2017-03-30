أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بتروجيت والاتحاد يسعيان لضم «موهبة الواسطى»

Google+ Print
بتروجيت والاتحاد يسعيان لضم «موهبة الواسطى» بتروجيت والاتحاد يسعيان لضم «موهبة الواسطى»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يسعى ناديي بتروجيت والاتحاد، إلى التعاقد مع محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الواسطى الرياضي، أحد أندية الدرجة الثانية، وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد. 

كان عصام دخل دائرة اهتمام الناديين، نظرًا للمستوى الذي قدمه مع الواسطى خلال الموسم الحالي. 

وأكد أحمد فتحي، مدير الكرة بنادي الواسطى، أن المسؤولين في بتروجيت والاتحاد، أبلغوه احتياجهما إلى خدمات اللاعب.

وأضاف فتحي: "عصام لاعب موهوب، وأحد أهم لاعبي الفريق، ويمتلك قدرات فردية جيدة تمكنه من اللعب في الدوري الممتاز".

شاهد أيضا

من جانبه، قال اللاعب إنه يسعى إلى تحقيق حلمه، باللعب في أحد أندية الدوري الممتاز، مضيفًا أنه يفكر في تلك العروض بجدية من أجل الوصول إلى حلمه.

ويجيد صاحب الـ19 عامًا، اللعب كجناح أيمن أو أيسر، أو تحت رأسي الحربة. 

ويحتل الواسطي المركز 15 في جدول المسابقة، برصيد 22 نقطة، خلال 26 مباراة خاضها الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن