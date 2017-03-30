بتروجيت والاتحاد يسعيان لضم «موهبة الواسطى»

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يسعى ناديي بتروجيت والاتحاد، إلى التعاقد مع محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الواسطى الرياضي، أحد أندية الدرجة الثانية، وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد.

كان عصام دخل دائرة اهتمام الناديين، نظرًا للمستوى الذي قدمه مع الواسطى خلال الموسم الحالي.

وأكد أحمد فتحي، مدير الكرة بنادي الواسطى، أن المسؤولين في بتروجيت والاتحاد، أبلغوه احتياجهما إلى خدمات اللاعب.

وأضاف فتحي: "عصام لاعب موهوب، وأحد أهم لاعبي الفريق، ويمتلك قدرات فردية جيدة تمكنه من اللعب في الدوري الممتاز".

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من جانبه، قال اللاعب إنه يسعى إلى تحقيق حلمه، باللعب في أحد أندية الدوري الممتاز، مضيفًا أنه يفكر في تلك العروض بجدية من أجل الوصول إلى حلمه.

ويجيد صاحب الـ19 عامًا، اللعب كجناح أيمن أو أيسر، أو تحت رأسي الحربة.

ويحتل الواسطي المركز 15 في جدول المسابقة، برصيد 22 نقطة، خلال 26 مباراة خاضها الفريق.