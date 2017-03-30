أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

مفاجأة.. السر الذي حير مشاهدي فيلم "العفاريت"؟!! من هي ابنة مديحة كامل.. ومؤلفة الفيلم تجيب!!

Google+ Print
مفاجأة.. السر الذي حير مشاهدي فيلم "العفاريت"؟!! من هي ابنة مديحة كامل.. ومؤلفة الفيلم تجيب!! مفاجأة.. السر الذي حير مشاهدي فيلم "العفاريت"؟!! من هي ابنة مديحة كامل.. ومؤلفة الفيلم تجيب!!

بعد  مرور السنين على عرض الفيلم المشهور “العفاريت” ، من بطولة و الفنانة الراحلة مديحة كامل مع مجموعة من الأطفال الصغار وتسائل الكثيرون عن من هى ابنة مديحى كامل التي تم اختطافها اي الطفلتين تكون بلية أم لوزة والذي تجيب عنه المؤلفة ماجدة خير الله.
 
تقول المؤلفة أن النهاية كانت بمعرفة مديحة كامل لابنتها وتاخذها لمنزلها لتربيها ولكنها وجدت هذه النهاية تقليدية فقررت التغيير وجعلت النهاية هكذا لتشويق المشاهد اكثر وتقول ماجد أنها لا تعرف من تكون ابنتها لانها تريد النهاية بهذا الشكلبينما كانت نسخة الفيلم الاولى ان بلية هي بنت مديحة.
 
المصدر:حياة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا بحب أشتغل مع عمرو دياب ويغني مجموعة أغاني لعمرو دياب

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا بحب أشتغل مع عمرو دياب ويغني مجموعة أغاني لعمرو دياب

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو