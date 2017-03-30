مفاجأة.. جمع أسلحة ومخدرات مدرسة "الرأس السوداء" استغرق 15 عامًا

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مفاجأة بشأن الأسلحة البيضاء والمخدرات التي تضمنها مقطع فيديو تداوله أحد المدرسين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال إنها لطلاب مدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

وأعلن بيان المديرية، أن المدرس صاحب الفيديو، محمد الغول، جمع تلك الأسلحة على مدار 15 عامًا، وأنه ادعى ضبطها مع الطلاب على مدار السنوات منذ عام 2002 وحتى تاريخه، مع اتخاذ إجراءات انضباطية ضد الطلاب دون المساس بمستقبلهم التعليمي.

وأقر المدرس في التحقيقات أنه احتفظ بتلك الأسلحة في منزله، وعند تصوير الفيديو أحضرها إلى المدرسة، لتصويرها، ثم أعادها لمنزله مرة أخرى.

وأعلنت المديرية تحويل الأمر برمته للشؤون القانونية في القضية رقم "27 / 329/ 2017، وإبلاغ جميع الجهات الرسمية والسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ترجع الواقعة إلى قيام مدرس يدعى محمد الغول، بقسم هندسة السيارات بمدرسة الرأس السوداء، بنشر مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يعرض فيه كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والمخدرات، ادعى ضبطها بحقائب الطلاب.

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