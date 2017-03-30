رواتب رجال الشرطة بالأرقام الرسمية في كشوف وزارة الداخلية بعد الزيادة الأخيرة

سمر العشري

فى إطار توفير الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعظيم دور رجال الشرطة الأوفياء في أداء رسالتهم ورفع الروح المعنوية لهم حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل؛ وافق وزير الداخلية، اللــواء “مجــدى عبد الغفار”، على اعتماد كتابًا دوريًا، حمل رقم 13 لسنــة 2017، الخاص بزيادة حافز الأمن العام المقرر للضباط والأفــراد والخفراء بجميع مديريات الأمن، بناء على تصريح، اللواء “أحمــد حجازي”، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، يوم الخميس الماضــي، وفق مصادر وتقارير إخبارية.

1600 جنيه للواء و1400 للعميد و220 للصف والجنود

وأشار الكتاب، إلى أن الحافز يُصرف بعد الزيادة المقررة، ابتداء من مرتبات شهر إبريل المقبل.

وأوضح التصريح، أن الزيادة ستطبق بنفس قواعد الصرف لتصبح بالفئات التالية مع كونها خالصة الضريبة، ولن تطبق على الضباط العاملين بالمصالح والإدارات العامة وفروعها، وهي كالتالي:

لواء 1600 جنيه.

عميد 1400 جنيه.

عقيد 1200 جنيه.

رائد 1000 جنيه.

نقيب 900 جنيه.

ملازم وملازم أول 800 جنيه.

أمين ومساعد 400 جنيه، 220 جنيهًا.

خفراء 240 جنيها.

الجدير بالذكر، أنه جاء بالكتاب الدورى المعمم على كل مديريات الأمن بالجمهورية، أن ذلك يأتي في ضوء توفير الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعظيم دورهم في أداء رسالتهم ورفع الروح المعنوية لهم حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وينفذوا التوجيهات بمواصلة الجهود والحملات الأمنية بمديريات الأمن والتصدى لكافة الأنشطة الإجرامية التي يواجهونها بأرواحهم الذكية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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