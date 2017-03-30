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النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع أربع دول الأفريقية

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النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع أربع دول الأفريقية النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع أربع دول الأفريقية

مصراوي Masrawy

النائب العام المستشار نبيل صادق

كتب- طارق سمير:

وقع النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، مع الدول الأفريقية الأربعة رواندا وأنجولا وجنوب افريقيا وزامبيا، مذكرة تفاهم لتعاون القضائي دعما للتعاون المشترك وتعزيز لمعرفة أعضاء النيابة العامة، وتطوير العدالة الجنائية بين الدول الأفريقية الافريقية الموقعة على الاتفاق عن طريق تبادل الخبرات القانونية، ذلك تأكيدا للعلاقات العميقة التاريخية بين الدول الأفريقية.

استضافت النيابة العامة، وفود 8دول افريقية من الكونغو وموزمبيق وجنوب افريقيا وروندا وتنزانيا وأوغندا، وأنجولا وزامبيا، ويترأس تلك الوفود النواب والنواب العموم المساعدين، وأعضاء هيئات الادعاء العام ضمن فاعليات اجتماع اللجنتين الاستراتيجية والتنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، "APA"، التي تنعقد بالقاهرة لأول مرة، وتشغل منصب مساعد رئيسها خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس.

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