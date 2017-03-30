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براءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة مواد مخدرة

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براءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة مواد مخدرة براءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة مواد مخدرة

مصراوي Masrawy

الفنان هيثم محمد

كتب- محمود السعيد:

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد حلمى قنديل ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة" هيروين".

وترافع عن المتهم المحامي بالنقض شعبان سعيد، والذي دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما تلاها من إجراءات، وعدم معقولية الواقعة طبقًا لما جاء بأقوال الضابط مجرى التحريات، وقصور تحريات الأجهزة الأمنية، كما دفع بكيدية البلاغ، وقصور التحقيقات على أقوال الضابط.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنان هيثم محمد أثناء استقلاله سيارته بمدينة بدر بتهمة حيازة مواد مخدرة "هيروين" وأحيل للنيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية، وفور اكتمال أدلة الثبوت إحالته إلى الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.

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