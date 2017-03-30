مجازاة ٣٥٨ موظفًا بمحليات البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مجازاة ٣٥٨ موظفا من العاملين بالمحليات بمركزي إيتاي البارود، وكوم حمادة، لإهمالهم وتقديرهم في واجباتهم الوظيفية.

شمل القرار مجازاة 319 موظفا من العاملين بالوحدات المحلية بمركز إيتاي البارود، وإدارات الخدمة المدنية به والمستشفى العام بجزاءات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، عقابا على الإهمال والتراخي في العمل.

كما قررت المحافظ مجازاة 39 موظفا بالوحدات المحلية بمركز كوم حمادة بنفس الجزاءات المشار إليها لإهمالهم في أداء العمل.

كانت المهندسة نادية عبده قد أحالت عدة تقارير للجان المتابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها، حيث انتهت إلى القرارات السابقة.