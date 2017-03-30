أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي "خطير"

Google+ Print
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي "خطير" وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي "خطير"

مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل ارهابي وصفته بـ"الخطير"، في عملية لمفرزة من الجيش في اطار مكافحة الارهاب مساء امس الاربعاء، ببلدة قوراية بولاية تيبازة، 90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الخميس، أن الإرهابي القتيل ملقب بـ"عقبة" والتحق بالجماعات الإرهابية عام 1998.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في إطار هذه العملية مصادرة مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنة ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومنظار ميدان وأربعة هواتف محمولة.

ووصل عدد الارهابيين الذين قتلهم الجيش الجزائري منذ بداية عام 2017، 40 ارهابيا، بينما تم اعتقال 16 اخرين، وتوقيف 50 عنصرا لدعم الجماعات الارهابية وتدمير 93 مخبأ لها.

وشملت العملية أيضا تدمير عشرات الالغام والقنابل والمدافع التقليدية، وفى عام 2016 تم القضاء على 125 ارهابيا واعتقال 225 اخرين وضبط ترسانة ضخمة من الاسلحة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه