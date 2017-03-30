وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل ارهابي "خطير"

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل ارهابي وصفته بـ"الخطير"، في عملية لمفرزة من الجيش في اطار مكافحة الارهاب مساء امس الاربعاء، ببلدة قوراية بولاية تيبازة، 90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الخميس، أن الإرهابي القتيل ملقب بـ"عقبة" والتحق بالجماعات الإرهابية عام 1998.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في إطار هذه العملية مصادرة مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنة ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومنظار ميدان وأربعة هواتف محمولة.

ووصل عدد الارهابيين الذين قتلهم الجيش الجزائري منذ بداية عام 2017، 40 ارهابيا، بينما تم اعتقال 16 اخرين، وتوقيف 50 عنصرا لدعم الجماعات الارهابية وتدمير 93 مخبأ لها.

وشملت العملية أيضا تدمير عشرات الالغام والقنابل والمدافع التقليدية، وفى عام 2016 تم القضاء على 125 ارهابيا واعتقال 225 اخرين وضبط ترسانة ضخمة من الاسلحة .