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رئيس حزب تركي معارض يبدأ إضرابا عن الطعام في المعتقل

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رئيس حزب تركي معارض يبدأ إضرابا عن الطعام في المعتقل رئيس حزب تركي معارض يبدأ إضرابا عن الطعام في المعتقل

مصراوي Masrawy

الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي التركي المن

أنقرة، تركيا (أ ف ب)
أعلن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي التركي المناصر للأكراد صلاح الدين دميرتاش الخميس انه يعتزم بدء الاضراب عن الطعام الجمعة احتجاجا على ظروف اعتقاله "غير الإنسانية".

ويخوض حزب الشعوب الديموقراطي وهو ثاني أحزاب المعارضة التركية حملة ضد مشروع التعديل الدستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان والذي سيطرح للاستفتاء في 16 ابريل.

سجن دميرتاش والرئيسة المشاركة للحزب فيغن يوكسكداغ مع 11 نائبا من الحزب بتهمة الاتصال مع انفصاليين أكراد يحاربون الجيش التركي منذ 1984.

وفي رسالة نشرها حزبه قال دميرتاش انه سيضرب عن الطعام لأن مسؤولي السجن في محافظة أدرنة في شمال غرب البلاد رفضوا مناقشة "الممارسات غير القانونية" التي يخضع لها.

وينفذ الكثير من المعتقلين الأكراد في سجون أدرنة وازمير وانقرة وفان إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم.

ويدعو حزب الشعوب الديموقراطي الى رفض التعديلات الدستورية التي تقول انها ستوفر الاستقرار السياسي عبر تفادي تشكيل ائتلافات حكومية ضعيفة، لكن معارضيها يقولون انها ستؤدي الى حكم الرجل الواحد.

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