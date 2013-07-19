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"جيب® جراند شيروكي 2014" تفوز بمسابقة أفضل سيارات الدفع الرباعي

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"جيب® جراند شيروكي 2014" تفوز بمسابقة أفضل سيارات الدفع الرباعي "جيب® جراند شيروكي 2014" تفوز بمسابقة أفضل سيارات الدفع الرباعي

كتب : ياسر شعبان الثلاثاء 16-07-2013 23:14

بعد اختبار ست سيارات من حيث اقتصادية الوقود وتعددية الاستخدام والقدرة على القيادة والراحة والمميزات، أجمع كل من الخبراء الذين ينتمون إلى ثلاثة منافذ إعلامية كبيرة وأحد العائلات التي تمثل المشتري العادي لسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، على أن السيارة "جيب® جراند شيروكي 2014" الجديدة هى الفائزة في مسابقة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم لعام 2013 التابعة لموقع Cars.com ومجلة أمريكا اليوم (USA Today).

واشتملت مسابقة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم التابعة لموقع "Cars.com" ومجلة أمريكا اليوم (USA Today) على:

200 ميل من القيادة على طرق مختلفة لاختبار جميع سيارات الدفع الرباعي من حيث اقتصادية الوقود الحقيقية.

يوم واحد من القيادة المنفردة، حيث يقوم كل خبير باختبار كل سيارة من سيارات الدفع الرباعي على نفس الطريق بشكل متتالي لجمع الانطباعات.

يوم من الاختبار العائلي، حيث تقوم أسرة مكونة من أربعة أفراد بتقييم جميع سيارات الدفع الرباعي الست من حيث الراحة والخصائص المُلائَمة للأسرة والتصميم وجودة القيادة.

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