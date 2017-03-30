أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«التعليم» تخرج الدفعة الأولى من قيادات الوزارة في الدورة التثقيفية

Google+ Print
«التعليم» تخرج الدفعة الأولى من قيادات الوزارة في الدورة التثقيفية «التعليم» تخرج الدفعة الأولى من قيادات الوزارة في الدورة التثقيفية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخريخ أول دفعة من قيادات وزارة التربية والتعليم في الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم (1)، التي عقدت بكلية الدفاع الوطني، بحضور اللواء بهجت محمد فريد مدير الكلية، والدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وأسامة الشعراوي مدير عام إدارة شؤون المركز وضبط الجودة.

وقالت الوزارة، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد جيل من القيادات التربوية القادرة على الإسهام في بناء ونهضة المجتمع المصري، وفي ضوء التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ممثله في الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن هذه الدورة هي الأولى، واستهدفت 48 متدربًا، وطالب المتدربين بتكرار مثل هذه النوعية من الدورات لما لها من أثر إيجابي على المتدربيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن