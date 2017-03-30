«التعليم» تخرج الدفعة الأولى من قيادات الوزارة في الدورة التثقيفية

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخريخ أول دفعة من قيادات وزارة التربية والتعليم في الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم (1)، التي عقدت بكلية الدفاع الوطني، بحضور اللواء بهجت محمد فريد مدير الكلية، والدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وأسامة الشعراوي مدير عام إدارة شؤون المركز وضبط الجودة.

وقالت الوزارة، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد جيل من القيادات التربوية القادرة على الإسهام في بناء ونهضة المجتمع المصري، وفي ضوء التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ممثله في الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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جدير بالذكر أن هذه الدورة هي الأولى، واستهدفت 48 متدربًا، وطالب المتدربين بتكرار مثل هذه النوعية من الدورات لما لها من أثر إيجابي على المتدربيين.