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محافظ البحيرة تجازي 358 موظفا بالوحدات المحلية لإهمالهم في العمل

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محافظ البحيرة تجازي 358 موظفا بالوحدات المحلية لإهمالهم في العمل محافظ البحيرة تجازي 358 موظفا بالوحدات المحلية لإهمالهم في العمل

التحرير

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قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مجازاة 319 موظفا من العاملين بالوحدات المحلية بمركز إيتاي البارود وإدارات الخدمة المدنية به والمستشفى العام بجزاءات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام نظير الإهمال والتراخي في العمل.

كما قررت مجازاة 39 موظفا بالوحدات المحلية بمركز كوم حمادة بذات الجزاءات المشار إليها لإهمالهم في أداء العمل.

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كانت المهندسة نادية عبده أحالت عدة تقارير للجان المتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة برئاسة محمد هنداوى للتحقيق فيها حيث انتهت إلى النحو السابق بيانه.

وشددت المحافظ على متابعة الانضباط الادارى يوميا بنطاق المحافظة تحقيقا للصالح العام.

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التحرير

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