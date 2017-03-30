الزمالك يستقر على التعاقد مع هذا المدرب.. وسيصل خلال 48 ساعة

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استقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على التعاقد مع البرتغالي إجستو إيناسيو؛ لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد حلمي المدير الفني الحالي.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن مسؤولي النادي اتفقوا مع المدرب على المجيء للقاهرة لإتمام التعاقد، ومن المقرر أن يصل خلال الـ48 ساعة المقبلة، صحبة 2 من المساعدين؛ لتوقيع العقود وبدء مهمته مع الزمالك رسميا.

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وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الشد والجذب داخل المجلس، حيث انقسم المجلس إلى جبهتين، إحداهما ترغب في التعاقد مع الفرنسي يلان جريس، مدرب منتخب مالي، والأخرى ترغب في التعاقد مع البرتغالي إيناسيو، وحتى صباح اليوم كان جريس هو الأقرب لتولي قيادة الفريق قبل أن يحسم مرتضى منصور الأمر، ويقرر التعاقد مع إيناسيو.