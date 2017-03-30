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بالصور.. مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (1)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (1)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (2)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (2)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (3)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (3)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (4)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (4)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناءمدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (6)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (6)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (7)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (7)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (8)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (8)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (9)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (9)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (10)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (10)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (11)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (11)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (13)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (13)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (12)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (12)

مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (14)مدير أمن الدقهلية يزور 3 أسر قبطية نازحة من سيناء (14)

الدقهلية- رامي محمود:

زار اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اليوم، 3 أسر قبطية من النازحين من شمال سيناء، رافقه خلالها اللواء أحمد صالح، نائب مدير الأمن، والعقيد حسام الجداوي، مأمور قسم أول المنصورة، وبحضور وفد من الكنيسة برئاسة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها.

وأكد مدير أمن الدقهلية، خلال الزيارة، الاستعداد التام لتقديم يد العون من قبل جميع أجهزة الوزارة في أي مجال، يسهم في تخفيف وإزالة الضرر النفسي والمجتمعي لهم.

وأضاف الملاح أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، ينقل تحياته للأسر النازحة، وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية للأسر.

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