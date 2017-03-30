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بالصور.. تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره

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مصراوي Masrawy

تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره (1)تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره (1)

تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره (2)تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره (2)

تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعرهتعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره

تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعرهتعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره

تعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعرهتعرف على أغلى أحمر شفاه في العالم.. وهذا سعره

كتبت- نرمين الجلاد:

كشفت خبيرة التجميل العالمية "فلادا هاجرتي" صاحبة العلامة الشهيرة "سماش بوكس" عن إبداع جديد ومختلف لها في المكياج ، بالتعاون مع الماركة العالمية "سيفورا "،وعلامة مصممة المجوهرات العالمية "زوي شيكو" لابتكار أغلى رسمة لأحمر الشفاه .

وضعت المصممة الألماس في الشفاه العليا و حددت كامل الشفاه بالفصوص، و رسمت الشفاه السفلى باللون الأحمر من مجموعة "Be Legendary Liquid Lip "من "سماش بوكس".

وبذلك تكون قدمت أغلى أحمر شفاه في العالم والذي بلغ سعره 26,500 دولار، وذلك بعد وضع أكثر من 80 جوهرة ألماس حر على الشفاه بوزن يصل إلى 6.5 قيراط لتدخل رسم الشفاه بالألماس موسوعة جينيس كأغلى شفاه في العالم وفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل.

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