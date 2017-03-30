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ضبط 15 طن زيت طعام فاسد داخل مصنع بالبدرشين (صور)

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ضبط 15 طن زيت طعام فاسد داخل مصنع بالبدرشين (صور) ضبط 15 طن زيت طعام فاسد داخل مصنع بالبدرشين (صور)

مصراوي Masrawy

ضبط 15 طن زيت طعام فاسد

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على مدير مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت بمركز البدرشين؛ لاتهامه بتجميع كميتا كبيرة من الزيوت الفاسدة، وإعادة تعبئتها.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن "رأفت. ع"، 55 عاما، مالك المصنع، يستخدم زيوت سبق استخدامها بمصانع الشيبسي عن طريق تنقية الشوائب، وإضافة مذيبات كيميائية، وإعادة طرحها بالأسواق.

وتوجهت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث بالجيزة، إلى مقر المصنع بقرية الشوبك الغربي، وتم ضبط المدير المسؤول، وتحو 15. 6 طن زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما ورد بتقرير مفتش الأغذية.

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