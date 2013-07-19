"تويوتا إيجيبت" تطرح طرازات تقدم حلولا للتغلب على مشكلة الزحام

كتب : ياسر شعبان الثلاثاء 16-07-2013 23:22

تشهد سوق السيارات المصرية منافسة ساخنة بين كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية، فى طرح طرازات وموديلات حديثة تلبى مختلف احتياجات العملاء، سواء من حيث القوة أو الحجم أو السعر، حيث بدأت الشركات الكبرى فى مفاجأة السوق المصرية بإطلاق مجموعة متنوعة من الطرازات الرائعة، ومن بينها "تويوتا إيجيبت" التى تجدد بين الحين والآخر التزامها الشديد تجاه السوق المصرية، وتجاه عملائها من محبى وعشاق سيارات تويوتا، عبر طرح مجموعة من السيارات الرائعة التى تلبى كافة الاحتياجات والاستخدامات.

وتتضمن مجموعة تويوتا الحديثة فى السوق المصرية "أوريس 2013" حيث تمتاز بحجم مثالى وإمكانيات رائعة، وهو ما ساهم فى التغلب على مشكلة ركن السيارات والزحام بمختلف شوارع القاهرة، ويرى الخبراء أن "أوريس 2013" تمثل أحد الحلول السحرية لهذه المشكلة، موضحين أنها السيارة المناسبة، والتى تمتاز بتقنية نظام إرشاد الوقوف التلقائى أو الـ "Park Assist"، والذى يعمل على مساعدة سائق السيارة فى ركن السيارة بشكل أوتوماتيكى لتجنب مشاكل ركن السيارة خصوصا فى المساحات الضيقة.

وقال السيد أحمد منصف الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت، "إن الشركة تحرص على تزويد السوق المصرية بأحدث طرازات وموديلات تويوتا، بالتزامن مع طرحها فى السوق العالمية، وذلك لالتزامنا الشديد تجاه عملائنا"، موضحا أن مصر تعد من أهم أسواق المنطقة وتمتاز بفرص واعدة للنمو، لذلك هناك اهتمام شديد به من جميع شركات صناعة السيارات العالمية، ويظهر ذلك فى التنافس الشديد والطرازات التى يتم طرحها بشكل متواصل.