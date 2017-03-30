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وزير الصحة: شهر مكافأة للعاملين بمستشفى سيوة.. وزيادة الفريق الطبي

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة بمستشفى سيوة (1)وزير الصحة بمستشفى سيوة (1)

وزير الصحة بمستشفى سيوة (2)وزير الصحة بمستشفى سيوة (2)

كتب - أحمد جمعة:

أشاد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالخدمة الطبية المقدمة بمستشفى سيوة المركزة، كما قرر صرف مكأفأة شهر لجميع العاملين بالمستشفى.

جاء ذلك خلال تفقده للمستشفى اليوم الخميس يرافقه هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح؛ للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
 
ووجه وزير الصحة -بحسب بيان للوزارة- بزيادة عدد الأطباء والتمريض، وتوفير أطباء للأطفال بقسم المبتسرين، وتوفير جهاز PCR ، وجهاز‪CRM لاستخدامه في عمليات العظام المتطورة.
 
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى بها كافة التخصصات الطبية فيما عدا تخصصى الرمد وأمراض الدم والذي وجه بتوفيرهما لتكتمل بذلك جميع التخصصات الطبية ، كما أشادة المواطنين بالخدمات التى يقدمها لهم مرفق الإسعاف وسرعة استجابته لهم.

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