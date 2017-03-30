مستندات| مياه الشرب الملوثة تهدد قنا.. والمحافظ يلتزم الصمت

التحرير

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حصلت "التحرير" على مستندات تكشف عدم مطابقة مياه الشرب بقنا للمواصفات القياسية، وذلك بـ9 مآخذ ومرشحات بمختلف مراكز المحافظة، بحسب مسؤولي الرصد البيئي.

وأوضحت المستندات، أن الرصد البيئي بوزارة الصحة، أثبت عدم مطابقة عينات 9 مآخذ وهي (الألومنيوم، قرية الحلفاية قبلي، قرية ساحل البقيلي، طلمبات الدرب، قرية شركة السكر، قرية الشعانية، قرية النجاحية، قرية الجرمون)، وذلك عقب تحليلها.

وقال مصدر بحملة الرصد البيئي بمديرية الصحة بقنا، إن التقرير النهائي لعينات المياه التي تم الحصول عليها من مرشحات المياه، اعتبارا من يوم 18 يناير الماضي، وحتى نهاية الشهر، أثبت عدم مطابقتها للمواصفات، واحتوائها على مادتي الرصاص والأمونيا.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن نتائج تحاليل عينات المياه، أثبتت زيادة نسبة مادة الرصاص عن المسموح بها، بنسبة 17% عن الكمية المسموح بها - 1% - فضلاً عن كمية الأمونيا المسموح بها.

وأشار المصدر، إلى ان تقرير الرصد البيئي، يتم إرساله إلى وزارتي التنمية المحلية والصحة، والوحدات المحلية التابعة لها مرشحات المياه التي تم الحصول منها على العينات منها، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمحافظ اللواء عبد الحميد الهجان؛ لسرعة معالجة سبب التلوث؛ حرصا على حياة المواطنين.

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من جانبها، أوضحت سرية شهدي، رئيس قطاع الجودة والمعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن العينات التي وردت بتقرير الرصد البيئي، تم الحصول عليها من أخذ محطات المياه، وهي مياه جارية.

وأكدت "شهدي"، أن شركة مياه الشرب تعمل تحت القانون 458 لسنه 2007، حيث أنه غير معني بتحاليل داخل المرشحات ومآخذ المياه، لافتة بأنه كان ينبغي إرسال التقارير إلى الجهات المعنية بحماية نهر النيل، معللة ذلك بأن المخالفات المرصودة ليست بسبب غسيل أو طرد المحطات.

وأضافت رئيس قطاع الجودة، أن شركة المياه معنية فقط بحالة المياه التي تصل إلى المواطن "الشركة تعاني سوء حالة المياه التي تدخل للمعالجة داخل محطاتها المنتشرة في ربوع البلاد".

بدوره، رفض اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، التعليق على الواقعة.