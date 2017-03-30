أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مستندات| مياه الشرب الملوثة تهدد قنا.. والمحافظ يلتزم الصمت

Google+ Print
مستندات| مياه الشرب الملوثة تهدد قنا.. والمحافظ يلتزم الصمت مستندات| مياه الشرب الملوثة تهدد قنا.. والمحافظ يلتزم الصمت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حصلت "التحرير" على مستندات تكشف عدم مطابقة مياه الشرب بقنا للمواصفات القياسية، وذلك بـ9 مآخذ ومرشحات بمختلف مراكز المحافظة، بحسب مسؤولي الرصد البيئي.

وأوضحت المستندات، أن الرصد البيئي بوزارة الصحة، أثبت عدم مطابقة عينات 9 مآخذ وهي (الألومنيوم، قرية الحلفاية قبلي، قرية ساحل البقيلي، طلمبات الدرب، قرية شركة السكر، قرية الشعانية، قرية النجاحية، قرية الجرمون)، وذلك عقب تحليلها.

17457262_644908549052843_6085002011345251408_n

وقال مصدر بحملة الرصد البيئي بمديرية الصحة بقنا، إن التقرير النهائي لعينات المياه التي تم الحصول عليها من مرشحات المياه، اعتبارا من يوم 18 يناير الماضي، وحتى نهاية الشهر، أثبت عدم مطابقتها للمواصفات، واحتوائها على مادتي الرصاص والأمونيا.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن نتائج تحاليل عينات المياه، أثبتت زيادة نسبة مادة الرصاص عن المسموح بها، بنسبة 17% عن الكمية المسموح بها - 1% - فضلاً عن كمية الأمونيا المسموح بها.

17457745_644908595719505_3398252833461472791_n

وأشار المصدر، إلى ان تقرير الرصد البيئي، يتم إرساله إلى وزارتي التنمية المحلية والصحة، والوحدات المحلية التابعة لها مرشحات المياه التي تم الحصول منها على العينات منها، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمحافظ اللواء عبد الحميد الهجان؛ لسرعة معالجة سبب التلوث؛ حرصا على حياة المواطنين.

شاهد أيضا

من جانبها، أوضحت سرية شهدي، رئيس قطاع الجودة والمعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن العينات التي وردت بتقرير الرصد البيئي، تم الحصول عليها من أخذ محطات المياه، وهي مياه جارية.

17523204_644908869052811_4105049103215039060_n

وأكدت "شهدي"، أن شركة مياه الشرب تعمل تحت القانون 458 لسنه 2007، حيث أنه غير معني بتحاليل داخل المرشحات ومآخذ المياه، لافتة بأنه كان ينبغي إرسال التقارير إلى الجهات المعنية بحماية نهر النيل، معللة ذلك بأن المخالفات المرصودة ليست بسبب غسيل أو طرد المحطات.

وأضافت رئيس قطاع الجودة، أن شركة المياه معنية فقط بحالة المياه التي تصل إلى المواطن "الشركة تعاني سوء حالة المياه التي تدخل للمعالجة داخل محطاتها المنتشرة في ربوع البلاد".

بدوره، رفض اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، التعليق على الواقعة.

17553483_644908559052842_2983344089198065293_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن