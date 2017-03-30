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شكري يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي حول «ليبيا»

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شكري يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي حول «ليبيا» شكري يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي حول «ليبيا»

التحرير

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي جون مارك إيرولت، تناول آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم الخميس، بأن إيرولت بحث هاتفيا أيضا الأوضاع في ليبيا مع وزراء خارجية الإمارات والجزائر وقطر.

وأوضح، أن إيرولت ذكر خلال هذه الاتصالات دعم فرنسا للتوصل لحل سياسي بين كافة الأطراف الليبية، معربا عن قلقه إزاء الأوضاع في العاصمة وبمنطقة الهلال النفطي.

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وأشار إيرولت إلى ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب بفاعلية في كافة أنحاء ليبيا دون استغلال ذلك كحجة لارتكاب أعمال عنف جديدة تجر البلاد إلى حرب أهلية، مضيفًا أن فرنسا تشدد على دعوتها لكافة القوة بالبلاد التي تحارب بشجاعة الإرهابيين إلى الاتحاد لمصلحة ليبيا وفِي إطار اتفاق الصخيرات من أجل بناء جيش وطني يوضع تحت سلطة مدنية.

وتابع خلال هذه الاتصالات الهاتفية، أن المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، هي وحدها من تقوم بتصدير النفط، وأن الحل السياسي والمصالحة الوطنية هما السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

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التحرير

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