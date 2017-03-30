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الإندبندنت: الإسرائيليون يزورون سيناء رغم تحذيرات الحكومة

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الإندبندنت: الإسرائيليون يزورون سيناء رغم تحذيرات الحكومة الإندبندنت: الإسرائيليون يزورون سيناء رغم تحذيرات الحكومة

التحرير

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سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على مواصلة السياح الإسرائيليين السفر إلى ، رغم تحذير حكومتهم بمغادرة سيناء.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه على الرغم من الهجمات الإرهابية التي تقوم بها فلول الإرهاب في سيناء، والتي أدت إلى مقتل 10 أفراد من قوات الأمن في تفجيرات الأسبوع الماضي،  إلا أن السائحين الإسرائيليين يواصلون السفر إلى سيناء رغم تحذيرات حكومتهم. 

وأضافت، أن هذه التحذيرات قد صدرت من قبل مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي برئاسة ايتان بن ديفيد، قبل عيد الفصح الذي يبدأ في العاشر من أبريل، حيث أنه عادة ما يسافر ألاف الإسرائيليين إلى سيناء لقضاء العطلات خلال عيد الفصح.

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ونقلت الصحيفة عن بن ديفيد، قوله: "إن الحدود بين إيلات في إسرائيل، وطابا في مصر، قد تكون مغلقة إذا ظل هناك أي تهديد".

وتابعت الصحيفة البريطانية بقولها: إنه على الرغم من تلك التحذيرات، ظلت وكالات السفر في تل أبيب وإيلات تواصل بيع رحلاتها إلى منطقة سيناء، فكان هناك رحلات سفر لمدة يوم واحد لدير سانت كاترين بسيناء بقيمة 108 جنيه استرليني، بالإضافة إلى 62 جنيه إسترليني رسوم المعبر الحدودي.

ومن جانبه أكد وكيل مبيعات في شركة "بين هريم" للسفر في تل أبيب أنه لا يزال هناك اهتمام بزيارة مصر، مضيفًا: "ليس لدينا أي مشاكل في السفر إلى سيناء".

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التحرير

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