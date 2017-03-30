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البورصة تخسر 320 مليون جنيه رغم ارتفاع المؤشرات

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البورصة تخسر 320 مليون جنيه رغم ارتفاع المؤشرات البورصة تخسر 320 مليون جنيه رغم ارتفاع المؤشرات

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جِلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع طفيف، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 320 مليون جنيه بإجمالي تداولات 1.09 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة طفيفة 0.06% ليصل إلى مستوى 12994.8 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77 % ليصل إلى مستوى 569.69 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1327.74 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 104.30 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 23.84 مليون جنيه و 80.46 مليون جنيه.
 

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