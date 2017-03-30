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الطيران: تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر المطارات المصرية

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الطيران: تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر المطارات المصرية الطيران: تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر المطارات المصرية

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استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بمقر الوزارة المهندس سميح طبيلة وزير النقل الفلسطينى والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين البلدين والتنسيق المتبادل لنقل الحجاج الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام 2017.

وأكد فتحى على أن وزارة الطيران ستوفر كافة السبل والإمكانيات لتسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر المطارات المصرية، وأن هناك تعاون وثيق بين الجانبين المصري والفلسطينى.

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وفى نفس السياق، أعرب طبيلة عن امتنانه وثقته الكبيرة في الكفاءات والخبرات المصرية بمجال الطيران المدني، لكون من الدول الرائدة بمجال النقل الجوي، وأضاف أن المصرية تسعى دائمًا إلى تذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من الحجاج الفلسطينيين.

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التحرير

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