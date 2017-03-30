بالصور.. وزير الداخلية يشهد عروض ومهارات رجال الشرطة في «يوم المجند»

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كتب: محمد عبدالجليل - يونس محمد

شهد اليوم الخميس، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الاحتفال السنوى بيوم المجند، والذى أقيم بمقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات وزارتى الداخلية والدفاع.

وافتتح عبد الغفار منصة العروض وميدان التدريب، والذى يأتى فى إطار خطط تطوير المرافق الأمنية بما يتناسب ومتطلبات العمل الأمنى واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة للارتقاء بمستوى تدريب المجندين، مؤكدًا أن الوزارة تولى اهتماما فائقًا لعملية التدريب، إيمانًا منها بالدور المهم والحيوى الذى يؤديه التدريب فى رفع كفاءة رجال الشرطة ويساهم فى تعزيز كافة المواقع الشرطية بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التى تستطيع مواكبة متطلبات المرحلة.

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ووقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء فى بداية الاحتفال، ثم بادر المجندون بتقديم بعض العروض التدريبية والتى توضح كيفية التعامل مع المواقف المختلفة حال أدائهم لمهام عملهم وتعكس المستوى التدريبى المميز للقوات وما اكتسبوه من مهارات تمكنهم من تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة واحترافية، والتى بينها "عروض للمشاة والسلاح الصامت - تشكيلات فض الشغب ومهارات الدفاع عن النفس - طابور العرض العام".

وأشاد الوزير بالمستوى التدريبى للقوات، ووجه بمواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة، وللارتقاء بمعدلات الأداء الأمنى، كما وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، وقام بتكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين خلال عمليات التدريب "ضباط، أفراد، مجندين"، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق معدلات أداء مرتفعة ومتواصله، مشيرًا إلى أن ما لمسه من انضباط وجاهزية فنية وقتالية وروح معنوية عالية وإصرار لدى القوات، يؤكد أن رجال الشرطة بالتعاون مع أشقائهم بالقوات المسلحة سيظلون العين اليقظة على أمن الوطن واستقراره، والتصدى لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن.

كما أدى المجندون قسم الولاء خلف اللواء وكيل الإدارة العامة للتدريب، وانتهى الحفل بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.