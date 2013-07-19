طرح مرسيدس "E-Class" الجديدة بتقنيات متطورة

كتب : ياسر شعبان الخميس 18-07-2013 18:37

واصلت نجمة "مرسيديس-بنز" تألقها في سماء السيارات الفخمة بإنتاج الفئة "E-Class" الجديدة بتصميم جديد لعاشقي النجمة الفضية، وذلك جنبا إلى جنب مع أنظمة مساعدة جديدة، لتعكس الفئة "E-Class" الجديدة المفهوم الحقيقي للكفاءة والذكاء والرفاهية المطلقة. وقامت "مرسيدس – بنز" بتعديل جميع طرازات الفئة "E-Class" لتضم أحدث التطورات التقنية المتاحة في الممارسة العملية في مرحلة مبكرة، وتتميز الفئة" E-"Class الجديدة بتصميم متميز يعكس المعنى الحقيقي للشكل الرياضي، فضلا عن تعزيز مفهوم الراحة الداخلية والكفاءة والمتعة في القيادة لترسخ بذلك الفئة" E-Class" مكانتها الرائدة في فئة السيارات الفاخرة فتم تعديل الواجهة الأمامية للفئة "E-Class"، بالإضافة إلى أبعادها الجديدة، كل هذا يعكس لغة التصميم الجديدة التي اتبعها مصمموا مرسيدس في إعادة تفسير اللمسة الكلاسيكية لهذه العلامة التجارية لتخرج في النهاية بمظهر رياضي متميز.

وأرست كذلك الفئة "E-Class" معايير جديدة لمفهوم الإضاءة ووضوح الرؤية، حيث تتميز مصابيح "E-Class" الجديدة بالشعاع المنخفض والمصابيح النهارية بتقنية "LED" المتطورة، كما يمكن إضافة تقنية "LED " المتطورة في كل المصابيح الأمامية.

وللمرة الأولى ـ تتاح الفئة "E-Class" الجديدة بطرازين مختلفين في نهاية مقدمة السيارة، حيث يتميز طراز "CLASSIC" بالخطوط الأنيقة التي تميز الشكل الكلاسيكي ، بالإضافة لصالون ثلاثي الأبعاد، ليتوج التصميم بالنجمة الفضية على غطاء محرك السيارة.

أما طراز "AVANTGARDE" فيعبر عن الفئة الأعلى من "E-Class" من خلال الواجهة الرياضية الأمامية التي تتوجها النجمة الفضية في منتصفها لتعبر السيارة عن المفهوم الحقيقي للشكل الرياضي.