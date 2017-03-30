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الملا يلتقي شباب الباحثين المصريين بمؤتمر دول حوض البحر المتوسط بإيطاليا

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الملا يلتقي شباب الباحثين المصريين بمؤتمر دول حوض البحر المتوسط بإيطاليا الملا يلتقي شباب الباحثين المصريين بمؤتمر دول حوض البحر المتوسط بإيطاليا

التحرير

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شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الطاقة والتجارة القبرصى يورجوس لاكوتريبيس خلال مؤتمر دول حوض البحر المتوسط الدولى التاسع للبترول بإيطاليا فى جلسة "حوض البحر المتوسط .. محور مركزى جديد للغاز لأوروبا"، بحضور سيزار أبى خليل وزير الطاقة والمياه اللبنانى والسيد جيوجيوس ستاتكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى.

ونوقشت خلال جلسة اليوم الخميس سبل تحقيق وتنفيذ استراتيجية محور الطاقة الإقليمى بمنطقة حوض البحر المتوسط على أرض الواقع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستفادة من البنية الأساسية القائمة، وإنشاء بنية أساسية جديدة تتضمن إنشاء خطوط غاز من الحقول المنتجة إلى مصانع الإسالة ومنها إلى الأسواق الأوروبية، وذلك لسرعة تنمية الاكتشافات الكبيرة التى تحققت بالمنطقة والتشجيع على جذب استثمارات جديدة لتحقيق مزيد من الاكتشافات البترولية والغازية.

وعلى هامش المؤتمر أجرى وزير البترول جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره القبرصى تناولت سبل تعزيز العلاقات البترولية المصرية القبرصية والرغبة المشتركة فى دفعها قدمًا لما فيه صالح البلدين، فى ظل الاكتشافات الأخيرة التى تحققت بمصر وقبرص فى حوض البحر المتوسط.

وتناولت المباحثات أيضًا الخطوات الإصلاحية التى تتخذها لتهيئة مناخ الاستثمار واستراتيجية إطلاق مكامن البترول والغاز الطبيعى، التى أعلنتها وزارة البترول المصرية وتعمل على تحقيقها فى إطار خطتها المعلنة للتحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.

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وشدد وزير الطاقة والتجارة القبرصى على عمق العلاقات التاريخية وأهمية الاستمرار في دعم التعاون بين مصر وقبرص، خاصة فى صناعة البترول والغاز الطبيعى بعد أن أصبح التنقيب فى شرق المتوسط أكثر جاذبية بعد اكتشاف حقل ظهر البحرى.

وعلى جانب آخر، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعمدة رافينا الإيطالية ميشيل دى باسكال ورؤساء كبرى الشركات العالمية المعرض المصاحب للمؤتمر، والذى يضم شركات عارضة من أكثر من دولة، حيث تفقد الوزير ومرافقوه أجنحة الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركات إنبى وبتروجت وصان مصر، بالإضافة إلى تفقد العديد من الأجنحة لأهم الشركات العالمية العاملة فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز.

والتقى الوزير أيضًا شباب المصريين الباحثين والمشاركين بأوراق بحثية فى المؤتمر، حيث أكد أهمية تقديم الدعم الكامل لشباب الباحثين لتطوير البحث العلمى، ومواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حاليًا فى صناعة البترول والغاز.

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التحرير

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