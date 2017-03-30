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الهجان: ١٢١ ألفًا و٦١١ أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" بقنا

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الهجان: ١٢١ ألفًا و٦١١ أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" بقنا الهجان: ١٢١ ألفًا و٦١١ أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" بقنا

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عبدالحميد الهجان محافظ قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:
أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، عن وصول دفعة جديدة من بطاقات الفيزا الكارت للمستفيدين من مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"، المقدمة للأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وممن ليس لهم دخل شهري ثابت، ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة، ولا يمتلكون أي نشاط تجاري.
وأوضح الهجان، في بيان، اليوم، أن عدد البطاقات الجديدة التي وصلت بمديرية التضامن الاجتماعي بلغت 2204 لأصحاب مساعدات تكافل، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقنا إلى 121 ألفا و611 أسرة مستفيدة.
وأشار إلى إصدار بطاقات الفيزا كارت، بعد عملية طويلة من فرز ومعالجة للبيانات الخاصة بالمتقدمين، للتحقق من صحتها واستحقاق الشخص المتقدم لتك المساعدة من عدمه.
وأشار المحافظ، إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي، تقوم بتسليم البطاقات الواردة للمواطنين المستفيدين فور وصولها عبر الإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها، وكذلك بدء الصرف عبر مكاتب البريد بدءا من أبريل المقبل.

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