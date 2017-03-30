بالصور.. وزير الشباب ومحافظ بني سويف يفتتحان 10 منشآت رياضية

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، 4 ملاعب مطورة بالنجيل الصناعي بالمعسكر القومي للشباب ببني سويف، بواقع 3 ملاعب بالأبعاد الخماسية، وملعب بالابعاد القانونية بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه.

كما توجه وزير الشباب والرياضة إلى مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، لافتتاح ملعبين بالمركز أحدهما قانوني والآخر خماسي بتكلفة 3.5 مليون جنيه، في إطار الزيارة الميدانية للوزير، اليوم، للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بني سويف.

كما افتتح الوزير، حمام السباحة التدريبي بنادى متحدى الإعاقة، وحمام السباحة المخصص للأطفال، الذي تم الانتهاء من إنشائهما لخدمة أعضاء النادى ورواده من أبناء بني سويف.

وقرر وزير الشباب دعم فرقة الموسيقى النحاسية بمركز شباب صلاح سالم ببنى سويف بـ50 ألف جنيه تقديرا لتميز الفرقة وتحقيقها للمركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الرابع على التوالي في مسابقة الموسيقي النحاسية.

كما افتتح الوزير والمحافظ، الملعب الخماسي بمركزشباب قرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، أعقبها تفقد تطوير المدينة الرياضية بكورنيش النيل في بني سويف، والتي تبلغ مساحتها 42 ألف متر، بإجمالي تكلفة تطوير يبلغ 57 مليون جنيه.