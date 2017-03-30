الجبلاية ترحب بـ«كأس دوري أبطال أوروبا» في القاهرة

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أناب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، سحر الهواري، عضو مجلس إدارة الاتحاد لحضور المؤتمر الصحفي، لجولة كأس دوري أبطال أوروبا، في نسخته الـ 11 بالقاهرة، المقرر انعقاده في الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل، ويحضره نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ريان جيجز، سفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا".

ويأتي المؤتمر الصحفي ضمن جولة الكأس الأوروبية بالقاهرة التي تستغرق يومي 5 و 6 أبريل في إطار جولة عالمية تشمل دول : بنما وجامايكا وكولمبيا والهند وفيتنام، وتتضمن جولة القاهرة زيارة الأهرامات والمتحف الوطني المصري إضافة إلى المؤتمر الصحفي وحفل خاص تحت سفح الأهرامات.

ورحب الاتحاد المصري باختيار الاتحاد الأوروبي القاهرة كمحطة رئيسية لجولة الكأس الأوروبية عبر العالم استثمارًا للحدث دعائيا في تنشيط السياحة، حيث خاطب لتحقيق هذا الهدف كلا من وزارتي الآثار والسياحة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، كما خاطب وزارة الداخلية لضمان توفير الحماية الأمنية لوفد الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

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ويضم وفد الاتحاد الأوروبي الذي يصل القاهرة على 3 دفعات يومي 3 و 4 إبريل كلا من "الإنجليزي كريستيان ثامبتون والإيرلندي جيل بركينز والنيجيري إيمانويل أورياخل والإنجليزيان ميتثوي ميد وأوبري هورتن والأمريكي إيملي فافريت".

الجدير بالذكر أن سبق للاتحاد الأوروبي أن قام بجولة مماثلة في القاهرة عام 2009.