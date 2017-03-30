أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الجبلاية ترحب بـ«كأس دوري أبطال أوروبا» في القاهرة

Google+ Print
الجبلاية ترحب بـ«كأس دوري أبطال أوروبا» في القاهرة الجبلاية ترحب بـ«كأس دوري أبطال أوروبا» في القاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أناب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، سحر الهواري، عضو مجلس إدارة الاتحاد لحضور المؤتمر الصحفي، لجولة كأس دوري أبطال أوروبا، في نسخته الـ 11 بالقاهرة، المقرر انعقاده في الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل، ويحضره نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ريان جيجز، سفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا".

ويأتي المؤتمر الصحفي ضمن جولة الكأس الأوروبية بالقاهرة التي تستغرق يومي 5 و 6 أبريل في إطار جولة عالمية تشمل دول : بنما وجامايكا وكولمبيا والهند وفيتنام، وتتضمن جولة القاهرة زيارة الأهرامات والمتحف الوطني المصري إضافة إلى المؤتمر الصحفي وحفل خاص تحت سفح الأهرامات.

ورحب الاتحاد المصري باختيار الاتحاد الأوروبي القاهرة كمحطة رئيسية لجولة الكأس الأوروبية عبر العالم استثمارًا للحدث دعائيا في تنشيط السياحة، حيث خاطب لتحقيق هذا الهدف كلا من وزارتي الآثار والسياحة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، كما خاطب وزارة الداخلية لضمان توفير الحماية الأمنية لوفد الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

شاهد أيضا

ويضم وفد الاتحاد الأوروبي الذي يصل القاهرة على 3 دفعات يومي 3 و 4 إبريل كلا من "الإنجليزي كريستيان ثامبتون والإيرلندي جيل بركينز والنيجيري إيمانويل أورياخل والإنجليزيان ميتثوي ميد وأوبري هورتن والأمريكي إيملي فافريت".

الجدير بالذكر أن سبق للاتحاد الأوروبي أن قام بجولة مماثلة في القاهرة عام 2009.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن