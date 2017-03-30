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اتحاد الكرة يغرّم الأهلي 300 ألف جنيه

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اتحاد الكرة يغرّم الأهلي 300 ألف جنيه اتحاد الكرة يغرّم الأهلي 300 ألف جنيه

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغريم النادي الأهلي 300 ألف جنيه، بسبب خوض مباراتي دور ال32 وال16 في كأس دون ارتداء إعلانات الراعي.

يذكر أن النادي الأهلي، أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، يعترض فيه على لائحة مكافآت وجزاءات مسابقة كأس مصر التي أرسلها الاتحاد إلى النادي مؤخرًا، لأن اللائحة تم إرسالها بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من البطولة.

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وكان من المفترض أن ترسل قبل انطلاق فعاليات البطولة حتى يتم أخذ رأي الأندية والموافقة على بنود اللائحة، التي تتضمن غرامات تصل إلى ضعف مكافأة الفوز بالبطولة، وهو أمر يستلزم التوقف أمامه؛ لتوضيحه ومعرفة كيفية المعايير التي تم على أساسها وضع هذه اللائحة.

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التحرير

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