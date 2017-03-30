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اليونايتد يغري مهاجم نابولي بضعف راتبه

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اليونايتد يغري مهاجم نابولي بضعف راتبه اليونايتد يغري مهاجم نابولي بضعف راتبه

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في ضم، الدولي البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة - إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد سوف يقدمون لـ ميرتينز صاحب الـ 29 عامًا، عقد ضعف ماتيقاضاه الآن في نابولي، سيقدر بنحو 4.3 ملايين جنيه استرليني.

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أضافت ذا صنK أن عقد الدولي البلجيكي ميرتينز، الذي يتقاضى في الموسم مايقرب من 2.6 ملايين جنيه استرليني، سينتهي في صيف 2018.

يذكر أن ميرتينز اجتمع مع ممثلي الشياطين الحمر لمدة ساعتين، يوم هزيمة  نابولي من ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، رغم أن مسؤولي نابولي قدموا عقدًا جديدًا من أجل الإبقاء على مهاجمه، إلّا أن اللاعب ماطل في التجديد.

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