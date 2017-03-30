بورصة اللاعبين| مفاجآت في اكتساح الصين وبايرن قائمة الأكثر دخلًا

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استعرضت صحيفة تليجراف البريطانية، قائمة اللاعبين الأكثر دخًا في 2016-17، والتي لم تتضمن فقط المرتبات الإجمالية للاعبين من أنديتهم، ولكن شملت المكافآت والإيرادات الأخرى من خلال صفقات الرعاية.

ولم تشمل القائمة أي مفاجآت في المركز الثلاث الأولى، حيث تصدرها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإٍسباني، بمجموع دخل بلغ 87.5 ملايين يورو مايعادل 76 ملايين جنيه استرليني، بما في ذلك راتبه الإسبوعي المقدر بـ 365 ألف جنيه استرليني.

واحتل الدوري الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، المركز الثاني يمجموع دخل بلغ 76.5 ملايين يورو ما يعادل 66.4 ملايين جنيه استرليني، بما في ذلك راتبه الإسبوعي المقدر بـ256 ألف جنيه استرليني، بينما جاء الدولي البرازيلي نيمار، زميله بالفريق الكتالوني ثالثًا بدخل بلغ 55.5 ملايين يورو ما يعادل 48.1 ملايين جنيه استرليني.

وحل الدولي الويلزي جاريث بيل، صانع ألعاب ريال مدريد، في المركز الرابع بـ 41 مليون يورو مايعادل 35.6 مليون جنيه استرليني، شامله عقده البالغ 18 مليون جنيه استرليني سنويًا، وتعاقده مع شركة أديداس و(EA Sports).

المفاجأة جائت في المركز الخامس الذي جاء من نصيب الدولي الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي، لاعب هيبي شينا فورتون أف سي الصيني، بدخل بلغ 28.5 ملايين يورو ما يعادل 24.8 ملايين جنيه استرليني، بما في ذلك دخله الإسبوعي البالغ 400 ألف جنيه استرليني، على حساب نجوم كبار مثل سواريز وأجويرو وبوجبا الذي يعد أغلى لاعب في العالم.

وحل في المركز السادس البرازيلي أوسكار لاعب شنجهاي الصيني، بدخل بلغ 25.5 مليون يورو، ومن جانبه جاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، في المركز السابع بدخل بلغ 25.1 مليون يورو، ثم الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الثامن بدخل بلغ 23.5 مليون يورو.

واقتنص المركز التاسع الدولي الإسباني أندريس إنيستا، قائد برشلونة، بدخل بلغ 23.5 مليون يورو مايعادل 20.4 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك دخل إسبوعي بلغ 165 ألف جنيه استرليني، وبنفس الدخل حل الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، في المركز العاشر.

واستحوذ الدوري الصيني على أربع لاعبين من أصل الـ 20، كما هو الحال لبرشلونة وبايرن موينخ، فيما أكتفي ريال مدريد بتواجد ثلاث لاعبين، فيما جاء نصيب مانشستر يونايتد في لاعبين فقط، والمثير ان ولا لاعب من الدوري الإيطالي حل في القائمة.

وفيما يلي نستعرض قائمة الـ 20 الأكثر دخلآ في 2016-2017:

1- كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، بـ 87.5 مليون يورو.

2- ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بـ 76.5 مليون يورو.

3- نيمار، لاعب برشلونة، بـ 55.5 مليون يورو.

4- جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، بـ41 مليون يورو.

5- إزيكييل لافيتزي، لاعب هيبي شينا فورتون أف سي، بـ 28.5 ملايين يورو.

6- أوسكار، لاعب شنجهاي، بـ 25.5 مليون يورو.

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7- زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، بـ 25.1 مليون يورو.

8- توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، بـ 23.5 مليون يورو.

9- أندريس إنيستا، قائد برشلونة، بـ 23.5 مليون يورو.

10- توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، بـ 23.5 مليون يورو.

11- هالك، لاعب شنجهاي، بـ 22.5 مليون يورو.

12- بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، بـ 22.1 مليون يورو.

13- روبرت ليفاندوفيكسي، لاعب بايرن ميونخ، بـ 22 مليون يورو.

14- كارلوس تيفيز، مهاجم شنججهاي شنهوا، بـ 22 مليون يورو.

15- سيرجو راموس، مدافع ريال مدريد، بـ 22 مليون يورو.

16- مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، بـ 21.3 مليون يورو.

17- واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد، بـ 19.7 مليون يورو.

18- لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بـ 19.5 مليون يورو.

19- جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، بـ 19 مليون يورو.

20- سيرجو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بـ 19 مليون يورو.