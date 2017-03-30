خفير يضرب زوجته حتى الموت بسبب الخلافات في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، على يد زوجها، متأثرة بإصابتها، إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية، داخل شركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار، من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة لسيدة داخل شركة الشروق للاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية، الكائنة بالطريق الدولي الساحلي بناحيةعزبة شحاتة.

تبين وجود جثة "أمل. أ. ع"، 45 عاما، ربة منزل، زوجة "محمود. ع. أ"، 49 عاما، خفير خصوصي بالشركة ذاتها، ومقيمان بالمحروسة الجديدة في محطة الرمل بالإسكندرية، مسجاة على ظهرها، داخل غرفة محل إقامتهما بالشركة المشار إليها، ترتدي كامل ملابسها.

وبمناظرتها، تبين إصابتها بجرح رضي بفروة الرأس، وآخر قطعي بإصبع الخنصر باليد اليسرى، وكدمات بالظهر والفخذين واليد اليمني.