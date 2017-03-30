لماذا لم لا يمكن رفع ذراع المقعد الواقع على طول الممر بالطائرة؟ سؤال قد يراود العديد من المسافرين بالطائرة، لا سيما مسافري الدرجة الاقتصادية. فما هو السبب وراء ذلك؟

تعد الرحلات الجوية الطويلة في الدرجة الاقتصادية من الأمور المتعبة، لذلك فإن إي إمكانية بسيطة للتسهيل على المسافرين هو أمر مرحب به، ومن بين هذه الأمور إمكانية طي ذراع المقاعد قي الطائرات، لتسهيل الحركة إلا أن ذراع المقعد المطل على الممر ثابت وغير قابل للحركة.

وعن سبب ذلك يكشف المتحدث باسم قطاع الطيران الألماني بيتر كوينيسفلت أن أذرع المقاعد الثابتة مصممة على هذا النحو غير المتحرك لأسباب أمنية، وذلك "لضمان أن الخدمة تقدم على طول الممرات بأكثر قدر ممكن من السلاسة".

وهذا لن يسير على نحو جيد بحسب كوينيسفلت إذا كانت العربة المحملة بالأطعمة والمشروبات تصطدم بالركاب بانتظام، وبالتالي فأن أذرع المقاعد تعمل بمثابة حاجز.

وقالت ساندرا كرافت، المتحدثة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا: "إمكانية طي أذرع المقاعد الواقعة على طول الممرات ليست جيدة . وإذا كان لدى الركاب إمكانية الاتكاء خارج هذه المقاعد، فحينها سيصبح الممر ضيقا للغاية.