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جامعة هليوبوليس تقيم دعوى لتغيير مسار محور مصر الإسماعيلية الصحراوي

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جامعة هليوبوليس تقيم دعوى لتغيير مسار محور مصر الإسماعيلية الصحراوي جامعة هليوبوليس تقيم دعوى لتغيير مسار محور مصر الإسماعيلية الصحراوي

مصراوي Masrawy

جامعة هليوبوليس

كتب- محمود الشوربجي:

أقام الدكتور محمد يسرى هاشم رئيس جامعة هليوبوليس الخاصة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للطرق بالامتناع عن تغير مسار محور طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق مصر بلبيس الصحراوي والطريق الدائري.

اختصمت الدعوى رقم 38231 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقالت الدعوى إن اعتزام المطعون ضدهم الشروع فى إقامة محور يربط بين الطريق الدائري وطريق بلبيس الصحراوي، وطريق الإسماعلية الصحراوي مرورا بالأرض المملوكة للجامعة دون الحصول على موافقة الطاعنين.

وأشارت الدعوى، إلى أن ذلك القرار يحول بين الجامعة وبين تحقيق اهدافها المنشودة فى نشر فكر التنمية المستدامة المتمثلة في دراسة وتطبيق نظم الطاقة المتجددة والعمارة الخضراء.

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