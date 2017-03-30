الداخلية تكشف أكبر واقعة فساد في شركة غزل المحلة

كتب فتحي عمر وسامح غيث

ضبطت إدارة الأموال العامة، اليوم الخميس، موظف اشترك مع آخران بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لقيامهم بصرف مكافآت ماليه للعاملين بدون وجه حق بلغت ٢٢٨ ألف جنيهًا.

كانت معلومات وردت للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن وجود مخالفات مالية للأنشطة الرياضية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٤.

وأسفر فحص وتحريات العقيد أسامة حتاتة، مدير فرع الإدارة، بوسط الدلتا عن قيام كل من"ياسر.م"، ٤٩ سنة، رئيس القطاع الإداري والمشرف على النشاط الرياضي، و"محمد.م"،٦٢ سنة، مسئول قطاع المرافق، و"محمد.ع"، رئيس قطاع المرافق بذات الشركة، معاش، باستغلال مواقعهم الوظيفة وقيامهم بصرف مكافآت مالية للعاملين بالأنشطة الرياضية بدون وجه حق بلغت جملتها ٢٢٨.٤٥٠ جنيهًا.

وأضافت التحريات، قيام المتهمين بصرف مكافآت أكثر من مرة في السنة وقيامهم بإدراج عاملين من خارج الشركة.

تم التحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين.

تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث.