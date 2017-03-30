أنيسة حسونة تطالب بالتصويت الإلكتروني بالجلسات العامة بالنواب

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة أنيسة حسونة - عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة بدلًا من التصويت باليد، نظرًا لأن البرلمان لا يلجأ إلى التصويت الإلكترونى إلا في حالات شك رئيس البرلمان في نسب التصويت، سواءً كانت برفع اليد أو وقوف النائب.

وأشارت "حسونة" إلى أن الحالات التي يتم فيها استخدام التصويت الإلكتروني أصبحت نادرة.

وأكدت النائبة أنيسة حسونة، أنه يجب تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الباب الثامن "جلسات المجلس وقراراته"، والتي تُحدد ضوابط التصويت الإلكتروني، وتمنع استخدم عضو للبطاقة الخاصة لزميله حال عدم حضوره الجلسة.

وأشارت "حسونة" إلى أن المادة (323) تنص على أن تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونياً في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.

فيما تنص المادة (324) على أن "التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم".

وأكدت النائبة ضرورة الاعتماد على التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة لتحقيق مبدأ الشفافية أفضل من رفع الأيدي، أو الوقوف وقت التصويت.