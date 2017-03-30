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وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور

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مصراوي Masrawy

وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (1)وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (1)

وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (2)وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (2)

وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشوروقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور

وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (4)وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (4)

وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (5)وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (5)

وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (6)وقفة داخل نقابة المحامين للمطالبة برحيل عاشور (6)

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- نادر نبيل:

نظم عدد من المحامين، اليوم الخميس، وقفةً داخل نقابة المحامين، احتجاجًا على شروط القيد الجديدة وتطبيق القيمة المضافة على المحامين، للمطالبة برحيل نقيب المحامين سامح عاشور.

وردد المشاركون هتافات، منها: "بالقانون والدستور لازم ترحل يا ابن عاشور"، "يا محامي ساكت ليه، خدت استثنا ولا ايه"، "لا نقابة ولا نقيب اللي بيحصل فينا ده عيب"، "هي تكية ولا إيه، المحامي مش كارنيه".

وأكد أحد المحامين - المشاركين في الوقفة - أن جميع المحامين تم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة بالقوة.

وكان عدد من الصحفيين اعتصموا منتصف الشهر الحالي داخل مقر النقابة اعتراضًا على الشروط الجديدة التي فرضها "عاشور" على القيد، خاصةً بعد قرار المحكمة الإدارية بإلغاء الشروط.

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