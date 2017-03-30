غضب بين أهالي بني سويف بعد غياب وزير الشباب عن جنازة شهيد

بني سويف ــ أحمد كامل:

سادت حالة من الغضب بين مواطني بني سويف، اليوم الخميس، بعد غياب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، عن جنازة الشهيد محمود قرني السمان، رغم زيارته للمحافظة، ووجوده بديوانها العام، المواجه لمسجد الرضا، مكان صلاة الجنازة.

ولفت أحد الأهالي في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، استأذن الوزير للانصراف من المؤتمر الصحفي بديوان المحافظة، لحضور مراسم تشييع الجنازة، ثم عاد مرة أخرى لحضور لقاء الوزير مع الشباب، واصفا الأمر بأنه "تجاهل من الوزير للجنازة، رغم علمه بمراسمها، وإمكانية حضورها".

وقال محمود سالمان، أحد أهالي قرية الشيخ: "وزير الشباب والرياضة تصرّف وكأنه لا يعلم بتأدية الصلاة على الشهيد، وخروج جثمانه في جنازة عسكرية من أمام مقر مؤتمره الصحفي بالديوان العام، في الوقت الذي ترك محافظ بني سويف، المؤتمر ونزل لحضور الجنازة، وهو ما يعد تصرفا حكيما من المحافظ".

وأضاف كمال محمود، أحد المشاركين في صلاة الجنازة: "ألم يخدم الشهيد وطنه، ودافع عن الوزير نفسه؟ الذي فضل استكمال مؤتمره الصحفي، وتجاهل حضور تشييع الجنازة، التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مقر الديوان العام للمحافظة".

واستقبلت بني سويف، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة، لافتتاح مجموعة من مشروعات الوزارة بالمحافظة، بالتزامن مع تشييع جثمان شهيد سيناء المجند محمود قرني السمان، ابن قرية الشيخ علي بمركز بني سويف.