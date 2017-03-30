«سعاد حسني قُتلت» و«لا أعترف بثورة يوليو».. أجرأ 8 تصريحات لحسين فهمي

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حلَّ الفنان حسين فهمي ضيفًا على برنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وأدلى بمختلف التصريحات عن حياته الشخصية وأعماله الفنية وآرائه السياسية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز ما قاله بالحلقة.

1- فيه رئيس وفيه فنان مخلوع

علّق حسين فهمي على خلع زوجته السابقة الفنانة لقاء سويدان له بالمحكمة قائلاً: "فيه رئيس وفيه فنان مخلوع، إيه المشكلة يعني"، وأشار إلى أن كلمة "زوج مخلوع" ليس لها معنى.

2- سعاد حسني قُتلت

أكد حسين أن الفنانة سعاد حسني لم تنتحر بل قُتلت، حيث إنه تلقى منها مكالمة قبل وفاتها بـ3 أيام، طلبت منه تحضير عمل فني يجمعهما معًا، لافتًا إلى أنه عندما عاين جثتها لم يعثر على نقطة دم واحدة، وأضاف: "سعاد كانت تتعاطى مهدئات بسبب وجود ألم في ظهرها، فالأولى لها أن تنتحر في مرقدها عن طريق المهدئات.. حزنت جدًّا بعد سماعي خبر وفاتها.. كانت ترغب في العودة إلى الفن من جديد".

3- لا أعترف بثورة 23 يوليو

قال فهمي إن ثورة 23 يوليو تسببت في تأميم ثروة والده وفقر أسرته، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تمنح والده معاشًا 60 جنيهًا شهريًّا للإنفاق على أسرته.

واستطرد: "خلافي مع عبد الناصر ليس لشخصه بل لفترة حكمه، ووالدي عاش حياته بطريقة طبيعية جدًّا بعد تأميم الثروة، وسألته: إنت ازاي عايش طبيعي كده؟! ورد: الدولة أممت الثروة وسابولي عقلي".

4- ارتبطت بقصص حب كثيرة مع بطلات أفلامي

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صرّح حسين فهمي أنه ارتبط بقصص حب عديدة مع بطلات أفلامه، وذلك بسبب الاندماج بالدور لفترة طويلة، وقال إن العمل ينتهي وهو لا يزال يحب الممثلة التي أدت دورها أمامه، ووصل الأمر معه إلى معارضته لها لو ذهبت لدور بطولة أمام ممثل آخر.

5- "خللي بالك من زوزو" كان نقلة في حياتي

روى كيف عُرض عليه دوره بفيلم "خللي بالك من زوزو" ووضح أهميته بالنسبة إليه، وقال: "كان نقلة كبيرة في حياتي، كنت وقتها باصور فيلم في لبنان، ولما رجعت بالعربية لقيت إعلان باسم الفيلم، إفتكرت إنه دعاية لمنتج أو سلعة"، وأشار إلى أنه أحس ببطولته للفيلم قبل أن يُعرض عليه، وتابع: "إتفاجئت بعدها بـ3 أيام بيطلبوني لدور البطولة قدام سعاد حسني". ولفت إلى أن الشاعر صلاح جاهين تأثر نفسيًّا بسبب الهجوم على أغنية "يا واد يا تقيل" قائلاً: "قالوا إزاي بعد الأغاني الوطنية إنه يقدم أغنية زي دي.. رغم روعتها وبقت مخلدة في التاريخ الفني".

6- سعاد حسني محطة مهمة في حياتي

أشاد فهمي بالفنانة الراحلة سعاد حسني قائلاً: "كانت محطة مهمة جدًّا في حياتي، والخلاف الوحيد اللي كان بيننا بسبب المواعيد وعدم التزامها بيها خلال التصوير.. وحاولت ألفت نظرها أكثر من مرة بس مانجحتش، بس إحنا أصحاب جدًّا ومارتبطتش عاطفيًّا بيها".

7- تزوجت 5 مرات

سأله وائل الإبراشي عن تعداد زواجه، فأجاب قائلاً: "اتجوزت 5 مرات، وممكن أتجوز تاني، مافيش مانع لده".

8- حبي لميرفت أمين وُلد من أعمالنا الفنية

تحدث فهمي عن قصة حبه مع الفنانة ميرفت أمين قائلاً: "قصة حبنا إتولدت من أعمالنا الفنية مع بعض، وعشان كده إتجوزنا وجبنا منة".