حجز معاق ذهنيًا بمستشفى الخانكة بعد قتله شقيقه بسبب "قميص"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت نيابة الخانكة، بإشراف المستشار أحمد عبدالله، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحجز معاق ذهنيا، لاتهامه بتمزيق جسد شقيقه، لارتدائه قميصه، 4 أيام، وإرساله لمستشفى الخانكة للأمراض النفسية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم على قواه العقلية، وإعداد تقرير عن حالته العقلية والنفسية.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، إخطارا بوفاة "عبدالله. ع"، 25 عاما، نقاش، مقيم بالقلج، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، ونزيف حاد بالدورة الدموية.

تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقه "مصطفى. ع"، 29 عاما، معاق ذهنيا، بسبب ارتداء المتوفى ملابس خاصة بشقيقه المذكور "قميص"، فقام على إثرها بالاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض، محدثا إصابته التي أودت بحياته.