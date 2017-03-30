محافظ مطروح: مصر استعادت مكانتها إقليميا ودوليا بفضل القيادة الرشيدة

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كتب - محمد العمدة

أطلق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، باكورة الاستثمار في سيوة، بتوقيع عقود 5 مشروعات استثمارية بقيمة 2 مليار جنيه، بحضور وزراء والسياحة والزراعة والصناعة، والمستشار الزراعي لوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية.

وقال "أبو زيد"، إن مصر استعادت مكانتها الإقليمية والدولية، رغم التحديات الداخلية والخارجية، بفضل القيادة الرشيدة، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانات التي يذخر بها الوطن.

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وأضاف المحافظ، أن صورة اليوم هي أبلغ رسالة للعالم أجمع أن المصريين يد واحدة، يزداد تماسكهم وتوحدهم مع فتح ذراعيها لكل أشقائها وأصدقائها من أجل التعاون والبناء والتنمية فى كافة المجالات؛ انطلاقا من علاقات الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة، وإيمانًا بأهمية التنمية في دعم استقرار المنطقة العربية.

وأوضح أن استشراف المستقبل لا يكون إلا بالعمل الجاد من خلال تضافر كافة الجهود والمقدرات العلمية والاقتصادية والبشرية، والتأكيد على الرغبة الحقيقية بدفع عجلة التنمية، وتشجيع الإستثمار، مع الاستفادة من كافة الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن مصنع تعبئة التمور الذي تم إعادة افتتاحه، سيساهم في تأهيل ما يزيد عن 120 شاباً من أبناء الواحة.