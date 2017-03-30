عادل إمام الأعلى سدادًا للضرائب بـ5.4 مليون جنيه.. وأديب يتصدر الإعلاميين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تصدر الفنان عادل إمام قائمة الفنانين الأعلى سدادًا للضرائب، حيث قام بتسديد نحو 5.4 ملين جنيه ضرائب وذلك عن أرباحه خلال عام 2016.

ووفقًا لبيانات مصلحة الضرائب، فقد قامت الفنانة عبلة كامل بتسديد مبلغ نحو 862 ألف جنيه، وسدد الفنان خالد ذكى نحو نحو 668.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ نحو 455 إلف جنيه.

وبالنسبة للإعلاميين، تصدر عمرو أديب القائمة بسداد مبلغ نحو 2.079 مليون جنيه، يليه الإعلامى شريف عامر بتسديد مبلغ نحو 2.1 مليون جنيه، ثم الإعلامى إبراهيم عيسى بنحو 1.7 مليون جنيه، والإعلامية لميس الحديدى بسداد نحو 1.3 مليون جنيه، ويأتى فى المرتبة الأخيرة الإعلامى محمود سعد بسداد نحو 514 ألف جنيه.

ويعتبر اليوم الخميس 30 مارس هو آخر موعد لسداد الضرائب المستحقة عليهم، حيث يبدأ موسم الإقرارات الضريبية للأفراد فى مطلع يناير من كل عام، وينتهى نهاية مارس من كل عام.

شاهد أيضا

ويختص هذا الموسم بتقديم الإقرارات عن أرباح الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين، والمحققة خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2016.

ويقدر حجم عدد الإقرارات الضريبية المقدمة حتى يوم 27 مارس بنحو 24 ألف إقرار بزيادة بنحو 3 آلاف إقرار عن الفترة المماثلة من العام الماضى، كما حققت حصيلة الضرائب زيادة بلغت نحو 20% هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وكانت وزارة المالية رفضت استثناء الفنانين والممثلين من تطبيق حد التسجيل فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وأكدت الوزارة أن مصلحة الضرائب ليس لديها مانع من تقديم تسهيلات للفنانين عند تقديم الإقرارات الضريبية.