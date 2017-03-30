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المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه

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المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه

التحرير

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أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس نتائج طرح أذون خزانة، بقيمة 12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.37% وتمت تغطيته بنحو مرتين.

طُرحت أيضًا أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.17% وتمت تغطيته بنحو مرة.

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يذكر أنه يتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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