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وزير المالية: الإعلان عن السعر الجديد للدولار الجمركي الأحد المقبل

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وزير المالية: الإعلان عن السعر الجديد للدولار الجمركي الأحد المقبل وزير المالية: الإعلان عن السعر الجديد للدولار الجمركي الأحد المقبل

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صرح الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الخميس بأن الإعلان عن السعر الجديد للدولار الجمركى، سيتم يوم الأحد المقبل.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم فيه احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًّا وفقًا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

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ويتم تحديد فى البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضى.

ويبلغ سعر الدولار الجمركى حاليًا نحو 17 جنيهًا، ومن المقرر أن يتم تعديل سعره كل 15 يومًا على قيمة البضائع الواردة، والمحددة بالعملات الأجنبية.

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التحرير

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