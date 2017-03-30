والا: إسرائيل تنفق الملايين لحماية حدودها مع مصر من المخدرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"سيارات دفع رباعي ودراجات من أجل مواجهة التهريب على حدود مصر".. بهذا العنوان بدأ موقع "والا" الإخباري العبري تقريرا له؛ لافتا إلى أنه "بهدف سد الفجوة القائمة خلال السنوات الأخيرة إزاء عصابات تهريب المخدرات من سيناء لإسرائيل، اتخذ القرار من قبل جيش تل أبيب للقيام بعملية تحسين وتحديث فيما يتعلق بالحدود، وذلك عبر إنفاق الملايين من الشيكلات".

وأوضح الموقع أن "عملية التحديث ستتضمن امتلاك سيارات دفع رباعي ودراجات جديدة وسريعة ومتطورة والتي ستستخدمها القوات الإسرائيلية لملاحقة المهربين، وسيتضمن الأمر عمليات توثيق لعصابات التهريب وهي تتسلق الجدار الحدودي مع سيناء".

وقال: "الجيش الإسرائيلي اتخذ القرار مؤخرا بإنفاق الملايين من الشيكلات من أجل قواته على الحدود مع مصر ومن بين هذه القوات وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود"، ناقلة عن مصادرها القول "أحد المخاوف تتمثل في استغلال عناصر تنظيم داعش محاور وطرق تهريب المخدرات؛ للقيام بعملية إرهابية ضد القوات الإسرائيلية التي تتحرك على حدود سيناء أو استهداف المستوطنات القريبة من الجدار الحدودي".

شاهد أيضا

وأضافت المصادر "إنه ليس بالأمر الجديد أن المهربين يملكون وسائل نقل أكثر جودة وأسرع من التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، والقرار بتحسين قدرات الأخيرين على الحدود مع مصر ستزيد من فعالية القوات".

وقالت "المهربون على الحدود مسلحون وذلك لخوفهم من استهداف المصريين لهم، لكن في الماضي تسلح هؤلاء ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وهناك مادة وثائقية تكشف عن قيام العصابات بحمل أكياس والوصول للجدار الحدودي ووضع سلالم على الأخير ثم الانتظار، بينما تصل شاحنات في الجانب الإسرائيلي لتسلم المخدرات، ويمكن من خلال هذه المادة الوثائقية أن ترى في يد أحد المهربين كلاشنكوف".